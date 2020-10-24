Жена Михалкова показала роскошный интерьер особняка режиссера

Москва, 24 октября. Жена режиссера, актера и сценариста Никиты Михалкова Татьяна показала поклонникам в Instagram роскошный интерьер их загородного особняка.

Михалков 21 октября отметил 75-летие. Его супруга решила поделиться с фанатами кадрами из семейного архива и опубликовала в соцсети видео с празднования юбилея. Отметить день рождения известного актера решили в загородном доме.

В кадр попали просторная гостиная, обшитая натуральным деревом, картины и иконы. Крышку рояля семья украсила многочисленными семейными фотографиями. Показала Михалкова и большой камин, и свисающие с перил второго этажа шкуры животных.

На видео можно заметить одного из гостей — композитора Эдуарда Артемьева. Он широко известен как автор музыки не только к фильмам юбиляра, но и к картинам таких известных режиссеров, как Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский.

Михалков в день рождения удостоился звания Героя труда. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру почетную награду за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.