Жители Неаполя устроили погром в ответ на введенный комендантский час

Неаполь, 23 октября. Люди, проживающие в Неаполе, вышли на протест против введенных властями Италии ограничений из-за опасности распространения коронавируса. Он закончился погромами.

К акции протеста против введения комендантского часа в Неаполе, в которой приняли участие владельцы магазинов и ресторанов, присоединились случайные прохожие и она пересола столкновения с полицией. Сотни демонстрантов собрались на площади Сан-Джованни-Маджоре, чтобы высказать свое негодование по поводу комендантского часа, а также перспективы выхода на карантин.

В результате протестующие начали бросать петарды в сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они били стекла и наносили ущерб машинам стражей правопорядка. Полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ, в некоторых местах обратить толпу в бегство. Пока что информации о задержаниях, а также о том, что кто-то пострадал вследствие произошедшего, не поступало.