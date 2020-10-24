Порошенко «заистерил» после заявления Офиса Зеленского о Крыме

Киев, 24 октября. Офис президента Украины Владимира Зеленского нагло врет, когда заявляет о бездействии прошлого режима по отношению к «возвращению» Крыма. Об этом сообщил экс-президент страны Петр Порошенко, пишет «ПолитНавигатор».

Во время форума по безопасности политик заявил, что его команда направила множество документов в ООН и Евросоюз, в которых поднимался вопрос о «возвращении» Крыма. Полуостров никогда не выпадал из повестки.

«Как будто они про это забыли», — комментирует заявление сторонников Зеленского Порошенко.

Бывший президент подчеркнул, что следующий саммит по урегулированию ситуации в Донбассе начнется тогда, когда этого захочет Россия. Тогда украинцам придется прийти с «капитуляционной грамотой».