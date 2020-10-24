Киркоров рассказал, как с отцом переболел «коварным» коронавирусом

Москва, 24 октября. Известный певец Филипп Киркоров рассказал KP.Ru, что во время поездки в Грецию узнал об образовавшихся у него антителах к коронавирусу. "Коварным" COVID-19 они с отцом Бедросом переболели бессимптомно.

"Король российской эстрады" признался, что до недавнего времени не знал о появившихся у него антителах к коронавирусу нового типа. Тест он сдал при пересечении границы с Грецией, куда отправился в гости к друзьям.

"А я даже не понял, когда болел. Бессимптомно все прошло", — цитирует певца издание.

По словам артиста, его отец тоже перенес COVID-19 без неприятных для организма признаков. Киркоров-старший узнал о заболевании в клинике, где проходит обследование после сердечного приступа.

"Наша порода киркоровская, видите, как? Вся эта хворь прошла незаметно стороной. Но расслабляться рано", — добавил певец.

Киркоров назвал COVID-19 "коварным" и посоветовал беречь здоровье, особенно пожилым людям. Отцу он планирует передать в больницу "крымский лучок".

Коронавирусом заболела и актриса Кристина Асмус. На самоизоляции она стала часто общаться с поклонниками и даже рассказала им о потасовке с грабителем.