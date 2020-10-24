В США назвали F-35 главным оружием НАТО в возможном конфликте против России

Вашингтон, 24 октября. Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II является единственным боевым самолетом, который способен составить конкуренцию российской авиатехнике.

Об этом пишет американский военный журнал Defense News со ссылкой на отчет корпорации RAND.

Издание отмечает, что в ближайшем будущем F-35 станет главным боевым самолетом в Европе, который будет предназначен для противодействия России. Американские журналисты утверждают, что F-35 значительно повысит потенциал НАТО в случае конфликта с Россией.

По мнению экспертов RAND, американские истребители якобы способны преодолевать российские системы противовоздушной обороны, а также наносить существенный урон силам противника на первых этапах боевого столкновения. Американские аналитики утверждают, что причиной возникновения подобного конфликта может стать "региональный дисбаланс военных сил".

Стоит отметить, что США активно навязывают дорогостоящие истребители F-35 своим партнерам и союзникам. В настоящее время Вашингтон пытается убедить Финляндию подписать контракт на закупку новых истребителей.