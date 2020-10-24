СМИ сообщили о расставании Козловского и Зуевой

Москва, 24 октября. Актер Данила Козловский расстался со своей возлюбленной — актрисой Ольгой Зуевой. Об этом пишет Popcake.tv, ссылаясь на источник, близкий к звездной паре.

"Они действительно приняли решение разойтись, так будет лучше для всех", — рассказал изданию аноним.

Что касается восьмимесячной дочери актеров, то, по словам источника Popcake.tv, на воспитание малышки расставание ее родителей никак не повлияет.

Козловский и Зуева начали жить вместе в 2015 году. В течение года пара скрывала свои отношения от общественности. Звезды жили в гражданском браке и не оформляли отношения официально. Дочь Козловского и Зуевой родилась 2 марта 2020 года. Девочку назвали Ода Валентина. По слухам, влюбленные на какое-то время разъезжались после рождения ребенка.

Сообщения об окончательном расставании актеров появились еще в сентябре. СМИ писали, что Козловский закрутил роман с актрисой Оксаной Акиньшиной — пару заметили вместе на отдыхе в Турции. Более того, пользователи соцсетей заподозрили, что Акиньшина ждет ребенка от Козловского.