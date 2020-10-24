Назван опасный и неконтролируемый источник коронавируса

Москва, 24 октября. Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны. К такому выводу пришел член президиума РАЕН, вирусолог института им. Гамалеи, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

Таких людей нельзя охарактеризовать как "переболевших без симптомов", так как они являются здоровыми "вирусовыделителями". То есть такие люди могут заражать других, отметил собеседник "Парламентской газеты". В организме этих пациентов коронавирус сформировал латентную форму инфекции.

Именно таких носителей можно называть "скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения", добавил Виктор Зуев. Вирусолог института имени Гамалеи ранее оценил вакцину против коронавируса, которую нужно вдыхать. Пока рано говорить о перспективах такого препарата, заявил он. Вакцину разработали в Крыму.