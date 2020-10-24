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Певица Слава подарила дочери роскошный Mercedes за пять миллионов рублей

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Певица Слава подарила дочери роскошный Mercedes за пять миллионов рублей

Москва, 24 октября. Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) решила побаловать дочь, подарив ей первый автомобиль. На своей странице в Instagram поп-звезда показала, как вручает 21-летней Александре ключи от новенького Mercedes-Benz.

Старшая дочь Славы появилась на свет в начале 1999 года. С отцом девушки — бизнесменом Константином Морозовым — певица рассталась вскоре после рождения Александры.

У девушки очень хорошие отношения с матерью, и даже в описании своей страницы в Instagram она называет себя "мамина дочь". В ответ Слава радует Александру разными подарками и сюрпризами. На этот раз знаменитость решила приобрести дочери новый Mercedes-Benz GLA, стоимость которого составляет порядка пяти миллионов рублей. Получив ключи от автомобиля, Александра не смогла сдержать слез.

"Ты что плачешь? Какой смешной малыш! Радости полные штаны!" — прокомментировала реакцию дочери Слава.

Как отметила певица, она хотела бы, чтобы машину подарил Александре какой-нибудь любимый молодой человек. Пока же Сланевской приходится радовать девушку самостоятельно. Однако 21-летняя Александра не оставляет попыток найти своего избранника. Недавно девушка даже попросилась в новый сезон шоу "Холостяк", признавшись, что с детства влюблена в Тимати.

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