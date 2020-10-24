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Украина планирует производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar

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Украина планирует производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar

Киев, 24 октября. Украина планирует наладить серийное производство турецких ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, передает РИА Новости.

Вице-премьер напомнил, что недавно состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. В ходе визита Киев и Анкара подписали военное соглашение и меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

В рамках соглашения турецкая компания Baykar Makina планирует наладить на территории Украины производство ударных беспилотников Bayraktar. В настоящее время компания ищет предприятие, на базе которого будет осуществляться производство БПЛА.

Кроме того, Украина и Турция намерены запустить совместное производство самоходных противотанковых ракетных комплексов. Также Киев и Анкара планируют создать совместное предприятия, которое будет производить двигатели для вертолетов и самолетов.

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