Украинский социолог не верит в возвращение Донбасса

Киев, 24 октября. Жители Донбасса хотят жить отдельно от киевской власти. Такое мнение выразил заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Он не понимает, почему население Украины не готово отпустить Донбасс. Сознание жителей этого региона изменилось, поэтому вернуть их назад будет очень сложно. Эта ситуация подтверждается проводимыми опросами, пишет "ПолитНавигатор".

"Вот меня спросите, и я вам честно скажу. Я понимаю, что вернуть этих людей в Украину с каждым годом будет все труднее. Но не считаю, что мы должны признать, что земли не являются частью наших территорий, а люди — частью нашего народа", — заявил Головаха.

Если Украина когда-нибудь станет богатой страной, способной давать гражданам широкие возможности, то ситуация может измениться.