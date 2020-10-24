Порт Ас-Сидра готов принять первый танкер

Бенгази, 24 октября. Морской порт Ас-Сидра возобновляет свою работу после снятия статуса форс-мажора, пишет Reuters со ссылкой на Al-Waha Oil Co.

Представитель ливийской нефтекомпании, входящей в National Oil Corp, заявил, что гавань Ас-Сидра возобновляет свою работу в субботу, 24 октября. Морской порт готов принять первый танкер в ближайшие 48 часов.

Сотрудники Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии уточнили, что для предотвращения форс-мажорных обстоятельств и возобновления производственных работ с учетом необходимых стандартов безопасности на объектах были даны соответствующие инструкции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и замглавы Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг подписали соглашение, позволяющее запустить добычу и экспорт нефти в североафриканской стране.