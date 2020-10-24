Водительские права могут стать средством идентификации личности

Москва, 24 октября. Водительское удостоверение можно будет использовать в качестве документа при упрощенной идентификации. С такой инициативой выступило Минэкономразвития России, сообщает "Российская газета".

Дополнительный документ для идентификации личности необходимо при совершении ряда банковских операций — к примеру, при переводе более 15 тыс. рублей без открытия счета. Обычно клиента просят предоставить паспорт и ИНН или СНИЛС. Далеко не всегда они оказываются у гражданина при себе.

Перечень документов может быть расширен за счет водительского удостоверения, считают в Минэкономразвития России, проект направлен на рассмотрение кабинету министров. Если поправки оперативно одобрят, то они вступят в силу уже через полгода, упростив взаимодействие россиян и финансовых организаций.