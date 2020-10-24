Психолог объяснила, как победить страх заболеть коронавирусом

За страхом заболеть коронавирусом у каждого стоит что-то свое: кто-то боится вынужденной самоизоляции, одиночества, кого-то могут уволить, а значит, он не будет нужен, востребован, для третьего это — страх смерти, потеря всего. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Елена Данилова.

"Статистика — вещь упрямая, она говорит, что серьезные последствия вируса ожидают тех, у кого есть другие хронические заболевания, а значит, человек давно уже привык к какой-то болезни, и мало что поменяет в своей жизни", — пояснила Елена Данилова.

По мнению психолога, один из способов справиться со страхом — представить в ярких красках, что это уже произошло. Необходимо довести это действие в своей голове до абсурда, чтобы мозг не боялся неизвестности, а у него был четкий план, что делать в случае появившихся симптомов.

"Находясь в постоянном страхе заболеть, человек вибрациями опускается вниз, начинают вырабатываться гормоны стресса, иммунитет ослабевает, и он становится легкой добычей для любых вирусов", — добавила психолог.

Поэтому, считает Елена Данилова, важно сохранять оптимистичный настрой, радоваться мелочам и тому, что здоровы, укреплять иммунитет и благодарить себя за то, что продолжаешь ходить на работу.

"Те, кому не нравится работа, которой они занимаются, подвержены большему риску заболеть, чем те, кто ходит в офис или на предприятие с удовольствием. Поэтому выбирайте быть здоровым, тогда никакая низковибрационная зараза не сможет вас достать", — заключила Елена Данилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, власти регионов стараются не вводить жестких ограничений на фоне пандемии, в этом вопросе нужно действовать очень аккуратно. По последним данным, в России с начала пандемии было выявлено 1,5 млн случаев коронавируса, 1,13 млн из них полностью выздоровели, жизни 25 821 заболевшего спасти не удалось.