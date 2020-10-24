Врач объяснил особенности теста на антитела к COVID-19

Тест на антитела способен не только выявить переболевших коронавирусом людей, но и определить стадию заболевания COVID-19 у пациента, сообщил врач Иван Скороходов в комментарии НГС-24.

Многие россияне полагают, что тест на антитела к COVID-19 нужно сдавать только тем, кто уже вылечился от заболевания и хочет убедить в наличии иммунитета к болезни, объяснил врач. Однако некоторые соединения в крови человека могут указывать на активную стадию коронавируса, даже при отсутствии каких либо симптомов, говорится в публикации.

Порядка 55 млн тестов на коронавирус провели российские врачи с начала 2020 года, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф. Многие пациенты переносят заболевание бессимптомно, предупреждают медики.