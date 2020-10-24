Мясников обозначил время полного выздоровления пациента с COVID-19

Существует ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о действиях пациента с коронавирусом, который успешно прошел терапию, рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в Telegram.

Изначально специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорили о необходимости сдачи двух тестов на коронавирус, которые указывали бы на отсутствие заболевания в организме. При этом мазки должны были брать с интервалом два дня. Однако в мае этого года рекомендации изменили. Теперь в большинстве случаев лабораторного исследования после выздоровления не требуется, объяснил Мясников.

"Около 20% людей могут долго иметь положительный тест, будучи уже абсолютно здоровыми и не заразными для окружающих", — написал медик.

Пациент с COVID-19 считается здоровым и может прекращать изоляцию в ряде случаев. Во-первых, должно пройти десять дней с начала проявления симптомов, плюс три дня с момента, как они вообще не наблюдались. Во-вторых, если человек не имеет проявлений коронавируса, то уже через десять дней он может прекращаться самоизоляцию.