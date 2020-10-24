Автоледи из Перми протаранила легковушку и нарушала 50 правил ПДД

Пермь, 24 октября. ДТП произошло на улице Фрунзе в Перми.

По информации полиции, 45-летняя пермячка не первый раз нарушает правила дорожного движения. Женщину уже 50 раз привлекали к ответственности. Как сообщает МВД, нарушительница находилась за рулем автомобиля Kia Rio. Автоледи не уступила дорогу отечественной легковушке.

Опасный маневр иномарки привел к столкновению автомобилей. В результате инцидента водитель и пассажир отечественной легковушки получили серьезные травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. В отношении заядлой нарушительницы вынесли очередное административное постановление.