Ученые считают, что способности к математике передаются по наследству

Берлин, 24 октября. Генетические особенности, которые передаются из поколения в поколение, могут влиять на математические способности человека, пишет ТАСС.

Наиболее хорошие результаты выполнения математических заданий показывали дети, у которых отчетливо фиксировались генетические изменения. В частности, ученые заметили у них выраженные участки серого вещества в правой теменной области. Вывод сделали ученые из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка в Германии.

"Для того, чтобы доказать подобную закономерность, наши ученые объединили данные о генетических изменениях и анатомических особенностях в участках коры теменной области", — рассказал один из авторов исследования.

Специалисты провели исследование, участниками которого стало 178 детей возрастом от трех до шести лет. Каждому из них сделали МРТ, а затем предложили решить тест по математике. В результате лучше всего с заданиями справлялись дети, у которых были обнаружены соответствующие генетические изменения.