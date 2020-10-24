Лукашенко поздравил генсека ООН с юбилеем организации

Минск, 24 октября. Белоруссия готова работать над увеличением объединительной роли ООН, заявил глава республики Александр Лукашенко в своем поздравлении к генсеку Антониу Гутеррешу по случаю юбилея организации. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам белорусского лидера, жители и руководство республики поздравляют секретариат и всех членов ООН с 75-летием со дня основания. Формирования организации существенно повлияло на отношения между мировыми государствами. Международное сообщество сумело создать организацию, которая играет ключевую роль в обеспечении мира.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Республика Беларусь готова трудиться над развитием созидательной и объединительной роли Организации Объединенных Наций.