Поклонники не узнали актера Максима Матвеева с залысиной и усами

Москва, 24 октября. Заслуженный артист России Максим Матвеев удивил поклонников необычным образом. Актер показал фото с усами и жиденькими волосами. Подписчики не узнали его в новом образе.

Фото появилось в Instagram артиста и вызвало неподдельный интерес поклонников. Они расхвалили Матвеева за мастерство перевоплощения. Супруг актрисы Елизаветы Боярской считается одним из самых привлекательных мужчин российского кино. Но для ролей в театре он готов изменить себя до неузнаваемости.

"Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы, отличная фраза!" - подписал снимок Матвеев.

На фото актер предстал в образе сумасшедшего профессора или учителя из глубинки. Густые усы, залысины, пушок на голове и очки — Матвеев превзошел самого себя.

На публикацию отреагировали коллеги Матвеева. Звезда фильма "Притяжение" Ирина Старшенбаум пошутила, что рада увидеть настоящего актера "без париков и грима". Бывший супруг журналистки Ксении Собчак Максим Виторган тоже оценил образ Матвеева.

"Наконец-то стал собой", - написал актер.

Напомним, что на этой неделе состоялась премьера нового сериала с участием Максима Матвеева — "Шерлок Холмс в России". Матвееву и его партнеру на съемочной площадке Владимиру Мишукову сделали необычные прически. У Холмса в исполнении Матвеева прическа в стиле боб, а герою Мишукова — доктору Карцеву наклеили седые пряди. Шерлок и доктор идут по следу Джека Потрошителя в Петербурге.