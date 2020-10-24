Сатановский предсказал США крупный кризис после выборов

Москва, 24 октября. Политолог Евгений Сатановский заявил, что после выборов США ожидает крупный кризис. Об этом сообщает интернет-издание "Царьград".

После заключительного этапа дебатов президента США Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена, состоявшихся 22 октября в Университете Бэлмонт в Нэшвилле, известный российский эксперт дал прогноз дальнейшему развитию политических событий в Соединенных Штатах.

Встреча кандидатов на пост главы США прошла в очной форме. Длилась дискуссия полтора часа. На этот участники не могли перебивать друг друга, в случае необходимости. Их микрофоны отключались.

Как заявил Евгений Сатановский, представитель Демократической партии Байден является более слабым кандидатом. Он не можем похвастать отменным здоровьем, кроме того, кандидат имеет проблемы с памятью, он путается в важных политических фактах. В его случае, главное, выжить до выборов.

"Совсем без памяти, слабенький какой-то. Не отражает, где выступает, на какой пост баллотируется, как зовут. Постоянно врет. Обвиняет во всем всех и вся, и русских хакеров, и иранцев, и Трампа с китайцами", — говорит политолог.

Трамп же, по мнению Сатановского, совершенная противоположность Байдену. Действующий президент держится бодро, каждый день выступает перед избирателями и даже пляшет на собраниях.

"Выздоровел после коронавируса, молод душой и видимо, еще и телом. Конечно, у него тоже все виноваты, но он хотя бы не воюет ни с кем", — комментирует эксперт дебаты кандидатов в президенты США.

Несмотря на это, Сатановский считает, что в любом случае, кто бы не одержал победу в выборах, США ждет серьезный кризис, который может привести к страшному политическому расколу страны и дальнейшему ее развалу.

Ранее политолог обратил внимание на возрастание антироссийских настроений, появляющихся через попытки помешать строительству «Северного потока — 2». Он придумал наказание для Запада, который мешает достроить газопровод.