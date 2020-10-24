Академик РАН отреагировал на извинения США за отказ публиковать статью

Отказ Американского геофизического союза (American Geophysical Union — AGU) публиковать статью российских ученых не попадает ни под какие нормы. Единственным правильным решением AGU было принести извинения, заявил главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков в комментарии ФАН.

Накануне Американский геофизический союз отказался публиковать статью российских ученых под названием "Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством". В союзе объяснили, что не могут рассматривать научные работы, финансируемые правительством России. Однако позже в AGU назвали отказ ошибкой и принесли извинения.

По мнению Рубакова, наука должна всегда оставаться вне политики. Ученый выразил надежду, что подобные инциденты больше не повторятся.

"То, что передумали – это правильно. Наука вне политики. То, что они отказали, не попадает ни под какие нормы. То, что решили принести извинения, — не удивительно. Они сделали вид, что хотят по политическим причинам отказать. Но такого не было, я надеюсь, что не будет никогда", — заявил академик РАН.

Решение AGU принести извинения за отказ публиковать статью означает, что здравый смысл восторжествовал, считает старший научный сотрудник ФГБУН "Физический институт имени П.Н. Лебедева" РАН, член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Ростислав Полищук.

"Наука опирается на факты, и поэтому она объективнее политических, религиозный и любых других субъективных вещей. Но люди разные, некоторые имеют свои субъективные интересы, они влияют на науку. Это негативное явление, то, что все-таки принесли извинения, означает, что здравый смысл восторжествовал, пришло понимание", — отметил ученый.

По словам Полищука, элемент субъективности, политических или корыстных интересов всегда присутствовал в научной сфере, но с ним надо бороться.

"Последнее слово за научным реализмом, который опирается на факты. Наука скромна, не высокомерна, все время развивается, потому что ученые знают, как многого они не знают. Люди разные, не все занимаются наукой, поэтому некоторые демонстрируют примитивность в каких-то вопросах. Этому надо решительно сопротивляться", — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы, директор Института Русских стратегий Елена Панина, комментируя инцидент с AGU, назвала факт отказа в публикации работы наших ученых еще на стадии рассмотрения является одним из эпизодов форменной войны против российской науки, развязанной глобальным Западом. Депутат отметила, что на этом фоне верхом неадекватности выглядят предъявляемые Минобрнауки требования о публикациях исследований в западных научных изданиях.