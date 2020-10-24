Харламов высказался о «любовной связи» с Яной Кошкиной

Москва, 24 октября. Актер, юморист и шоумен Гарик Харламов в YouTube-шоу Данилы Поперечного "Без души" высказался о "любовной связи" с телеведущей Яной Кошкиной.

Роман с Кошкиной Харламову стали приписывать после разрыва с актрисой Кристиной Асмус. В Сети появились слухи, что шоумен "долго не горевал" и вступил в новые отношения. Сам актер, однако, связь с телеведущей всячески отвергает.

"С Кошкиной? Никогда!" — заявил юморист в интервью Поперечному.

Харламов отметил, что слухи, как правило, расползаются быстро и по одному и тому же шаблону.

"Мы были в караоке, была там Кошкина, значит мы встречаемся. Вышел сериал "Гусар", значит у меня отношения с одной из актрис", — пошутил комик.

Юморист признавался, что причиной его развода с Асмус стала разница во взглядах на жизнь. Но сексолог Елена Перелыгина в комментарии Федеральному агентству новостей выразила уверенность, что шоумен лукавит. Она не исключила, что разрыв произошел из-за инфантилизма знаменитостей в отношениях.