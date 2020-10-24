Симферополь, 24 октября. Американский президент Дональд Трамп не прав насчет воссоединения Крыма с РФ, поскольку жители полуострова хотели вернуться к себе на историческую родину в Россию. Об этом сообщил крымский дипломат Юрий Гемпель.

Лидер Соединенных Штатов во время дискуссии с демократом Джо Байденом заявил, что прошлое руководство США виновно в воссоединении Крыма с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Юрий Гемпель считает, что Трамп в своем заявлении допустил ошибку. Основной причиной выхода полуострова из-под контроля Киева стало стремление крымчан воссоединиться с исторической родиной. Если американский лидер захочет посетить полуостров, то сможет лично удостовериться в этом, отметил дипломат.