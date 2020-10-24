СК Челябинска завел дела из-за хищения более 12 млн при очистке реки Миасс

Челябинск, 24 октября. Следователи приступили к расследованию дела о хищении денег из бюджета во время очистки акватории местной реки. Виновным грозит ответственность по двум уголовным статьям, сообщили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска завели уголовные дела о халатности и хищении денег при очистке реки Миасс по нацпроекту "Экология". Дела были возбуждены по требованию прокуроров, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным регионального ГУ МВД, уголовное наказание по статье о крупном мошенничестве грозит нескольким сотрудникам ООО "Акватехника". Следователи полагают, что некоторые работники данной организации могут быть причастны к хищению более 12 млн рублей из госбюджета, которые они получили в счет оплаты работ по очистке акватории. Виновные пока не установлены. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.