Гражданин РФ получил смертельное ранение в Азербайджане

Гянджа, 24 октября. Россиянин скончался в азербайджанском городе Гянджа. По данным генерального прокурора Азербайджана, 13-летний подросток умер в субботу, 24 октября, передает Sputnik.

Смертельную травму гражданин РФ получил 17 октября. Врачи местной больницы несколько дней боролись за его жизнь. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Подробности происшествия устанавливаются.

Молодой человек стал жертвой ракетного обстрела, сообщили в надзорном ведомстве. По данным Sputnik, за время военных действий в Гяндже погибли уже 26 человек.