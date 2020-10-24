Вирусолог не исключил тяжелой зимы в России из-за коронавируса

Москва, 24 октября. Прогноз длительности борьбы с распространением коронавирусной инфекции дал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии URA.ru.

Сложная эпидемиологическая обстановка в России продлится еще полгода, считает бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор". Зимой активность коронавируса будет ярче. Всего она продлится до апреля 2021 года, рассказал специалист.

"Есть определенная усталость, есть определенный пофигизм. Летом все расслабились. Показалось, что все не так страшно", — заметил вирусолог.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать предписанные меры безопасности. В общественных местах стоит носить защитные маски и не забывать про социальное дистанцирование. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.