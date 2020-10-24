Совбез РФ предложил юридически закрепить запрет на милитаризацию космоса

Москва, 24 октября. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с призывом заключить соглашение с космическими державами о запрете милитаризации космоса. Об этом говорится в статье «75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения».

Необходимость такого решения подтверждается Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом — в статье РИА Новости.

«Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса», — говорится в статье.

Россия ранее предлагала резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе, а также об использовании космического пространства по международным правилам.