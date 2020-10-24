Айза Анохина рассказала, как родные уговаривали ее на аборты

Москва, 24 октября. Певица и телеведущая Айза Анохина призналась, что обе беременности дались ей крайне сложно. В Instagram звезда рассказала, как родные пытались уговорить ее на аборты.

У 35-летней исполнительницы два сына: Элвис, родившийся от бизнесмена Дмитрия Анохина, и Сами, отцом которого стал рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф.

По словам Анохиной, рождение обоих наследников стало для нее настоящим испытанием. Она призналась, что беременности были эмоционально очень сложными.

"Кто-то обязательно не хотел, чтобы эти люди рождались... Но не я! Я ждала, я боролось, я отвоевала их у мира!" — разоткровенничалась она в социальной сети.

Фанатов растрогали слова исполнительницы и опубликованный ею снимок сыновей. Они поддержали звезду в комментариях.

Анохина в октябре перенесла операцию. Певице удаляли грыжу пищевого отверстия диафрагмы. Она делилась с фанатами снимками из больничной палаты и рассказывала о самочувствии после хирургического вмешательства.