Чулпан Хаматова эмоционально отреагировала на слухи о своей беременности

Актриса Чулпан Хаматова в комментарии ФАН отреагировала на слухи о своей беременности.

Накануне появилась информация, что актриса Чулпан Хаматова, возможно, беременна в четвертый раз. 45-летняя актриса внезапно ушла в продолжительный отпуск, отказавшись выступать в спектакле "Современника", который был запланирован на 22 октября. В постановке «Враги. История любви» Чулпан исполняет одну из главных ролей, заменить ее было некем, поэтому организаторам пришлось пойти на самые крайние меры — отменить спектакль. В театре заявили, что звезда внезапно заболела, при этом "не простудой и не коронавирусом", так как "при таких заболеваниях не уходят на отдых на два месяца". Известно, что актриса покинула театр до декабря.

По сообщению издания Sobesednik.ru, один из коллег артистки по театру "Современник", который предпочел остаться неизвестным, заявил, что, возможно, актриса забеременела и в четвертый раз готовится стать мамой. Актер отметил, что в театре "все будут рады, если новость окажется правдой". Источник признался, что 1 октября после празднования своего 45-го дня рождения актриса попрощалась с коллегами по театру до начала зимы. Причины она не назвала.

ФАН связался с Чулпан Хаматовой, чтобы она сама прокомментировала слухи о своей беременности.

"Ура! В интернете и спрашивайте!" — эмоционально отреагировала Хаматова.

Больше никаких подробностей о возможной беременности или о внезапной болезни знаменитая актриса и соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" не раскрыла.

В настоящий момент Чулпан Хаматова воспитывает трех детей. От первого брака с актером Иваном Волковым она родила дочь Арину. Отцом второй дочери Аси называют артиста балета Алексея Дубинина, с которым у артистки были отношения. Сейчас Хаматова уже 11 лет замужем за режиссером Александром Шейном. В этом союзе у Чулпан родилась младшая дочь Ия.

Ранее коллеги Чулпан Хаматовой по театру заявили о ее четвертой беременности, предположив, что актриса ушла в отпуск по этой причине.