Астролог рассказала, как россиянам привлечь удачу в конце октября

Последнюю неделю октября ожидается полнолуние в знаке Овна. За два дня до него и два дня после на нас будет действовать максимальная концентрация энергии Овна. Самое лучшее, что мы можем сделать, — проработать свои истинные цели и вспомнить о своем предназначении. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

26 октября, понедельник

Благоприятный день. Следите за своей речью и произносите вслух только то, что должно сбыться, и это будет услышано. Раздражение и проявление негативных эмоций испортят отношения с близкими. Удача придет от приготовления вкусной и полезной пищи.

27 октября, вторник

Один из самых мощных лунных дней — Экадаши, когда можно получить удачу и процветание от духовных практик. Возможно, этот день откроет вам что-то новое. Постарайтесь не ввязываться в финансовые операции, крупные покупки, особенно не брать кредиты. Велика вероятность в принятии ошибочных решений.

28 октября, среда

Нейтральный день. Постарайтесь не смотреть новости, сегодня вы будете более чувствительны к глобальным событиям в мире. На этот день вы можете смело запланировать какую-либо новую деятельность или важное дело. Займитесь йогой и медитацией. Обязательно полейте комнатные растения — это принесет удачу.

29 октября, четверг⠀

Благоприятный и интуитивный день, тем не менее не планируйте никаких важных дел, пусть все идет своим чередом. Духовные практики сегодня помогут очистить ваше сознание и приблизить к внутренней и внешней чистоте. Отдых и расслабление в этот день способны принести огромный заряд энергии. Удача от отказа от продуктов животного происхождения.

30 октября, пятница

В первой половине дня от служения другим трудности жизни будут уменьшаться, а благосостояние — увеличиваться. После обеда удачными будут начало путешествий, поездки и любые перемещения. Откажитесь на сегодня от продуктов животного происхождения и раздайте долги.

31 октября, суббота

Возможно, этот день откроет вам что-то новое. Энергия Природы увеличивает наш внутренний потенциал, и вы готовы к подвигам. Пейте больше воды, принимайте водные процедуры, закаляйтесь, читайте религиозную литературу. Сходите в баню и используйте средства народной медицины для ухода за телом.

1 ноября, воскресенье

Неуравновешенный день. Если с утра что-то пошло не так, успокойтесь — недовольство жизнью отнимает силы. Лучше всего посвятить день духовным практикам или заняться активным спортом. Удача придет от занятия творчеством.