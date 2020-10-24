Иордания поддержала подписание договора о прекращении огня в Ливии

Амман, 24 октября. Власти Иордании поприветствовали подписание соглашения в Женеве о постоянном прекращении огня в Ливии, пишет Alsaaa24.

Документ был утвержден в пятницу, 23 октября, в ходе межливийских военных переговоров в формате «5+5» в Швейцарии под эгидой Организации Объединенных Наций. По словам пресс-секретаря МИД Иордании Дайфалла аль-Файеза, данное соглашение сыграет важную роль в обеспечении надлежащих условий для завершения политического диалога по урегулированию ситуации в Ливии.

Представитель иорданского министерства уточнил, что ливийские власти теперь смогут провести серьезные политические реформы, направленные на прекращение кризиса и восстановление стабильности в стране. В частности, защиту интересов народа в соответствии с условиями договора, а также обеспечение безопасности ливийского народа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что женевские соглашения не предусматривают демилитаризацию Сирта и Аль-Джуфры. В настоящий момент обсуждается вопрос создания совместного штаба по обеспечению безопасности. Межливийский диалог под эгидой ООН в Женеве продолжится в субботу, 24 октября.