Стало известно имя умершего пассажира самолета рейса Новосибирск — Москва

Екатеринбург, 24 октября. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира.

Источники в правоохранительных органах назвали имя скончавшегося пассажира рейса Новосибирск — Москва. Им оказался 40-летний Александр К. Самолет совершил посадку в 7:31 по местному времени. Мужчине резко стало плохо.

На борт сразу же поднялась бригада медиков. Около 25 минут врачи пытались спасти пассажира, однако сделать им этого не удалось.

Ранее пресс-служба местного аэропорта сообщила, что рейс №4-548 совершил незапланированную посадку.