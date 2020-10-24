СБУ: разоблачена банда из 100 бывших и действующих силовиков

Киев, 24 октября. Служба безопасности Украины заявила, что сотрудниками правоохранительных органов разоблачена группировка из 100 бывших и действующих силовиков, занимавшихся незаконной слежкой.

Сотрудники СБУ провели обыски на территории Киевской, Харьковской, Житомирской и Хмельницкой областей. По данным ведомства, в ходе проведения 45 спецопераций изъяты носители информации, компьютерная техника и данные, подтверждающие незаконную деятельность граждан.

"Фигуранты специализировались на предоставлении "услуг" по незаконной слежке за гражданами", — передает пресс-служба СБУ.

Также злоумышленники терроризировали предпринимателей и сбывали оружие. Участники группировки действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании", заявили в ведомстве.