Скобцева едва не развелась с Бондарчуком из-за пьяного Данелии

Москва, 24 октября. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева едва не развелась со вторым супругом Сергеем Бондарчуком из-за инцидента с режиссером Георгием Данелией. После смерти актрисы стали всплывать подробности ее личной жизни.

Ирина Скобцева старалась не "выносить сор из избы" и не рассказывать о своей личной жизни. С режиссером Сергеем Бондарчуком они жили очень мирно. Актриса считала его своей последней любовью. За 35 лет брака пара ругалась только дважды, пишет "Экспресс газета".

В одном из интервью Скобцева рассказала о неприятном случае, который произошел у них дома. Георгий Данелия пришел к ним в гости со своей супругой Любовью Соколовой. Мужчины пили молодое вино и разговаривали о своем в соседней комнате, а Соколова секретничала со Скобцевой. Она переживала, что Данелия снова выпьет лишнее и начнет буянить. А Скобцева знала, что ее супруг никогда не пьянеет, поэтому продолжит наливать своему товарищу.

Чтобы избежать громкого скандала, она пошла к мужчинам. Актриса спокойно подошла к Бондарчуку, взяла сосуд с вином и вылила его содержимое режиссеру на голову. При этом муж Скобцевой даже не шевельнулся.

После этого Бондарчук не ругался, не кричал, а устроил артистке молчаливый бойкот. Они избегали друг друга целый месяц, даже не обмолвились словом. Их брак оказался под угрозой. В итоге Скобцева умерила свою гордыню и попросила прощения. Она призналась, что вела себя неправильно — опозорила мужа при гостях. Бондарчук решил, что нельзя разводиться из-за этого дурацкого случая. Режиссер простил супругу, больше таких оплошностей Скобцева не допускала.

Напомним, что одной из самых красивых советских актрис не стало 20 октября. Она ушла из жизни в 93 года. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.