Утром в Петербурге «заминировали» отель «Европа» на Михайловском проспекте

Санкт-Петербург, 24 октября. Более 100 человек экстренно эвакуировали из петербуржского отеля по анонимному сигналу.

Правоохранительные органы Северной столицы эвакуировали 120 человек из гранд отеля "Европа", получив сигнал о минировании здания. На место происшествия выехала группа кинологов.

В сообщении, поступившем на электронную почту отеля, заявлялось, что в одном из помещений здания находится взрывное устройство. В ходе оперативных мероприятий, прошедших в доме номер 1 на улице Михайловская, никаких опасных предметов найдено не было.

Сейчас городская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются лица, причастные к инциденту.