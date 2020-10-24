Жители Якутии смогут съесть «голову» Трампа на десерт

Якутск, 24 октября. Президентские выборы США являются одной из самых обсуждаемых тем. На этом решили сыграть кондитеры из Якутии, предложив покупателям отведать в качестве десертов «головы» кандидатов на пост президента Дональда Трампа и Джо Байдена.

На необычную публикацию в социальных сетях обратили внимание интернет-пользователи.

Креативная компания напомнила, что минувшим летом они делали торты с изображениями российских лидеров, которая нашла отклик среди клиентов. В этот раз они решили повторить успех с американскими политиками. В связи с этим сладкоежек спрашивают, кого бы они поддержали из претендентов на место в Белом доме.

Отмечается, что сладкие головы соответствуют реальным по размеру. Торты украшены американской символикой. «Байден» имеет вкус кокоса, «Трамп» — брауни, арахисовой пасты и клубники.