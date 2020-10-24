Жители Якутии смогут съесть «голову» Трампа на десерт

Якутск, 24 октября. Президентские выборы США являются одной из самых обсуждаемых тем. На этом решили сыграть кондитеры из Якутии, предложив покупателям отведать в качестве десертов «головы» кандидатов на пост президента Дональда Трампа и Джо Байдена.
На необычную публикацию в социальных сетях обратили внимание интернет-пользователи.
Попробуй своего кандидата на вкус???????? ⠀ В преддверии американских выборов мы сделали торты в виде кандидатов в президенты США - Дональда Трампа???? и Джо Байдена???? ⠀ Как многие помнят, летом мы провели выставку-продажу тортов в виде российских правителей???????? Она пользовалась большим успехом и сегодня нам интересно, кого же из кандидатов США поддерживают жители Якутии? ⠀ Количество проданных "Трампов" и "Байденов" поможет нам найти ответ на этот вопрос???????? ⠀ ????Торты-головы участников президентских выборов выполнены в натуральную величину. ????Постамент украшен цветами американского флага. ????Начинка соответствует любимому десерту политиков: - у Джо Байдена это кокосовый крем; - у Дональда Трампа - брауни в сочетании с арахисовой пастой и клубникой. ⠀ ❓Как вы думаете, кто же победит в этой гонке?
Креативная компания напомнила, что минувшим летом они делали торты с изображениями российских лидеров, которая нашла отклик среди клиентов. В этот раз они решили повторить успех с американскими политиками. В связи с этим сладкоежек спрашивают, кого бы они поддержали из претендентов на место в Белом доме.
Отмечается, что сладкие головы соответствуют реальным по размеру. Торты украшены американской символикой. «Байден» имеет вкус кокоса, «Трамп» — брауни, арахисовой пасты и клубники.