Анкара заявила, что следит за ситуацией в сирийском Идлибе

Анкара, 24 октября. Турция внимательно отслеживает ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщили в турецком министерстве обороны.

Мониторинг идлибской обстановки проводится турецким руководством в координации с Россией, уточнили в военном ведомстве.

Режим прекращения огня в ряде провинций Сирии был нарушен 33 раза за минувшие сутки, передает "Интерфакс" сообщение представителей РФ в совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений перемирия. Согласно предоставленной информации, обстрелы были зафиксированы на территориях провинций Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия. Турецкая же сторона сообщила о десяти случаях нарушения режима прекращения огня.