Эксперт рассказал, почему Украина останется не у дел с невостребованной ГТС

Капитализация "Газпрома" в ближайшие полтора-два года может удвоиться, а Украина остаться не у дел с невостребованной ГТС, требующей инвестиций на техническое обслуживание. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

Проблема "Газпрома"

Глава ООО "Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон считает, что главная проблема российского "Газпрома" — политизированность компании.

"Основная проблема "Газпрома" в том, что это не совсем коммерческая организация. Газ всегда был элементом политики РФ, что крайне негативно сказывается на этой компании. Десятки миллиардов долларов "Газпром" выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства РФ, цель которого — лишить Украину транзитного дохода (два миллиарда долларов в год. — Прим. ФАН)", — считает Макогон.

По его мнению, если бы "Газпром" был "чисто коммерческой организацией", тогда Украина и Россия смогли бы успешно сотрудничать и обеспечивать транзит газа в Евросоюз.

Украина останется не у дел

По мнению Андрея Лободы, политика уже почти 20 лет определяет почерк экономических учреждений и крупных корпораций во многих странах ЕС, странах Балтии и Восточной Европы. Генератором и идеологом геоэкономических противостояний зачастую выступает Вашингтон. Протекционизм и торговые войны стали неотъемлемой составляющей в повестках многих стран, заискивающих перед США.

"За последние 15 лет неприкрытый лоббизм участников европейского энергетического рынка, направленный на ущемление экономических интересов России нерыночными способами, достиг своего апогея. А ведь еще при президенте Леониде Кучме рассматривался вариант владения в равных долях украинской ГТС Россией, Украиной и ЕС. С тех пор стоимость акций "Газпрома" к концу 2020 года снизилось почти в пять раз, участники рынка всегда точно фиксируют все риски. Капитализация российского газового гиганта на сегодняшний день имеет прозрачную объективную оценку", — пояснил Андрей Лобода.

Эксперт отметил, что именно у "Газпрома" сегодня реально прогнозируется светлое будущее. И оно наступит, когда российские поставщики энергоресурсов обнулят риски транзита через малопредсказуемые и управляемые старшими товарищами в ЕС и США страны Восточной Европы. Сегодня уже нет юридических препятствий для окончания строительства ветки "Северный поток — 2", оставшийся по продолжительности участок для укладки составляет около 110 км. Это сопоставимо с длиной МКАД, для России такое расстояние будет легко преодолимым, отмечает Лобода.

"С высокой вероятностью проект завершится уже в следующем году, и он может совпасть с мировым ростом цен на энергоресурсы. Это значит, что капитализация "Газпрома" в ближайшие полтора-два года может удвоиться, а Украина останется не у дел с невостребованной ГТС, требующей инвестиций на техническое обслуживание. Политика давно победила экономику. Только при добрососедских отношениях можно было бы развивать эффективное сотрудничество с ЕС. Но этого не случилось, а шансы и возможности были колоссальными", — заключил Андрей Лобода.

Украина не хочет терять транзит

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин прокомментировал заявление Макогона.

"По мнению украинских политиков, американские ТНК являются, видимо, не политизированными? Или Украина хочет получить пакет акций в "Газпроме"? Скорее всего, второе. Хотя здесь виднеется желание создать очередное российско-украинское предприятие, которое, по мнению украинцев, и будет торговать российским газом с Европой. Успешно подворовывая его и используя трубу в качестве элемента влияния в борьбе за евроинтеграцию Украины", — заявил Бредихин.

"Северный поток — 2" — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.