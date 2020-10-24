Елена Летучая откровенно рассказала об отношении к Ксении Собчак

Москва, 24 октября. Популярная телеведущая Елена Летучая откровенно рассказала об отношениях с журналисткой и блогером Ксенией Собчак. В интервью изданию Teleprogramma.pro Летучая призналась, что не смотрит интервью "блондинки в шоколаде".

"Честно говоря, я не смотрю интервью Ксении Собчак. Они мне не интересны ни по формату, ни по содержанию", — заявила телеведущая.

Летучая отметила, что ничего не знает о "подколах" Собчак в свою сторону. При этом ведущая сказала, что ей приятно, если "блондинка в шоколаде" действительно часто задевает ее в своих интервью. По мнению звезды шоу "Ревизорро", это означает, что ее личность чем-то заинтересовала Собчак.

"Интерес к тебе, к твоей личности, к твоему творчеству — это всегда приятно", — призналась ведущая.

Кроме того, Летучая сообщила, что знакома с Собчак лично, однако дружбы между знаменитыми блондинками нет, пишет Teleprogramma.pro. По словам телеведущей, конфликта с журналисткой и блогером она также не чувствует.

В интервью Летучая затронула и другую тему. Ведущая откровенно рассказала о позднем браке и его плюсах. По словам знаменитости, становиться счастливым никогда не поздно.