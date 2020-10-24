Врачи рассказали об изменении состояния полугодовалой «девочки из шкафа»

Екатеринбург, 24 октября. Полугодовалый ребенок, которого жительница Карпинска "оставила жить" в шкафу, находится в стабильном состоянии и прибавил в весе почти килограмм.

Врачи рассказали о состоянии здоровья полугодовалой девочки из Карпинска, которую мать на протяжении долгого времени держала в шкафу. По словам медиков, сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, крепко спит, хорошо питается и набирает вес. Девочка поправилась уже на 800 граммов.

В больницу ребенка доставили в тяжелом состоянии. Малышка весила всего 3,1 килограмма. Прежде чем девочку перевели в отделение гастроэнтерологии, она провела три дня в реанимации.

Ребенка в начале октября нашли в шкафу у женщины, проживающей Карпинске, подруги, которые пришли к ней в гости. Она родила девочку еще в апреле, но даже не зарегистрировала ребенка и не получила свидетельства о рождении. Также она скрывала дочь от знаемых, держала ее в шкафу и практически не кормила.