Гальцева заподозрили в измене жене с молодой актрисой

Москва, 24 октября. Актер и телеведущий Юрий Гальцев новым постом в Instagram породил слухи о романе с молодой актрисой. Руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина признался девушке в любви, и его тут же заподозрили в измене жене.

Артист эстрады и клоунады разместил в социальной сети фотографию с таинственной незнакомкой. Гальцев не просто отметил талант девушки, но и признался, что "всегда любуется ею на сцене".

"Настя — актриса. И не только. Певица. Мама молодая. А я ей друг. Просто худрук. <...> Люблю!" — написал актер.

Гальцеву, однако, поверили далеко не все поклонники. Некоторые заподозрили его в измене супруге Ирине Ракшиной, на которой он женился в 1986 году.

"Совсем уже старички с ума посходили... Молодых хотят... Жену любить нужно, восхищаться ею"; "Юрий, не смешите и не дайте повод подумать о вас"; "Худрук, а где же ваши ручки?" - прокомментировали фанаты.

Гальцев дважды был женат. С Ракшиной, второй супругой, он познакомился во время работы в стройотряде в Казахской ССР. Актер красиво ухаживал — пел ночью песни под гитару и рассказывал возлюбленной анекдоты.