Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность британского комика Саши Барона Коэна и заявил, что не считает его смешным. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс», передает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что Саша Барон Коэн несколько лет назад попытался одурачить президента. С того момента он считает комика шарлатаном и не признает его смешным. Также Трамп добавил, что Барон Коэн странная личность.

Вторая часть комедии «Борат» вышла в США. Саша Барон Коэн пародирует республиканцев в преддверии выборов. Он исполняет роль бескультурного женоненавистника Бората, который представляется «журналистом из Казахстана». Саша Барон Коэн тщательно пытался скрыть свою личность различными способами, и адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани не узнал комика и попался на его розыгрыш.