Медики ДНР за сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом

Донецк, 24 октября. Медики Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

"Увеличение числа заразившихся практически в два раза. Днем ранее было зафиксировано 90 случаев", — отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки выздоровело 45 пациентов. Под наблюдением врачей находятся 2 864 человека, это на 77 человек превышает вчерашний показатель. С начала пандемии 439 случаев заражения инфекцией закончились летально.

Ранее сообщалось, Россия отправит ДНР гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом на 399 млн рублей. Республика получит средства индивидуальной защиты, оборудование, тест-системы и расходные материалы к ним.

На данный момент руководство республики ужесточило ограничительные меры. С 26 сентября в ДНР запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе спортивных. Также прекращен прием граждан в государственных органах.