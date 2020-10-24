Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Россияне перечислили главные критерии выбора новой машины

60

Россияне перечислили главные критерии выбора новой машины

Москва, 24 октября. Россияне рассказали, что при выборе новой машины ориентируются, помимо цены, еще на ряд не менее важных критериев. Перечислили главные из них аналитики НАФИ, передает RT.

Эксперты провели исследование, в ходе которого опросили порядка 1,5 тысячи автомобилистов старше 18 лет. Оказалось, что 44% респондентов при покупке машины обращают особое внимание на экономичность, а 38% — на безопасность. Внешний вид авто интересует 37% опрошенных россиян. Размер машины — 36%, марка — 35% респондентов.

Примечательно, что женщины гораздо чаще мужчин интересуются размерами авто и его безопасностью. Представители сильного пола, как правило, больше обращают внимание на тип топлива, сообщает издание.

На этой неделе эксперт журнала "За рулем" Иннокентий Кишкурно порекомендовал автолюбителям отказаться от приобретения аксессуаров и присадок, которые направлены на снижение расхода топлива. По его словам, это обман и пустая трата денег.

 

Новости партнеров