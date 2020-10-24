Звезда фильма «А зори здесь тихие» со слезами рассказал о разлуке с сыном

Москва, 24 октября. Звезда фильма "А зори здесь тихие" Андрей Мартынов пожаловался на разлуку с единственным сыном, живущим в Германии. Семейными переживаниями актер поделился на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия-1".

В 1972 году актер поехал на Берлинский кинофестиваль и познакомился там с гражданкой Германии Франциской Тун. У пары начался бурный роман, и вскоре у влюбленных родился сын, которого назвали Александр.

Сначала Франциска Тун переехала к избраннику в Москву, однако затем решила вернуться в родную страну. Оставлять сына с отцом женщина не стала и по обоюдному согласию увезла маленького Александра в Германию.

"Сын родился в Германии и всю жизнь являлся гражданином ФРГ. Когда ему было шесть лет, мы с супругой решили, что он должен получить образование в Германии", — рассказал Мартынов со слезами на глазах.

Поначалу актер поддерживал связь с сыном. Как рассказал брат Мартынова, Александр часто бывал в родной стране отца и играл с родственниками в футбол. Но с годами общение становилось все более редким. Построить новые отношения Мартынов так и не смог. Артист сильно тоскует по единственному наследнику. Он надеется, что 24 октября сын поздравит его с юбилеем — актеру исполнилось 75 лет.