Миро попросила Бузову и Бородину «на выход» из «Дома-2»

Москва, 24 октября. Скандальный блогер Лена Миро "попросила" телеведущих Ксению Бородину и Ольгу Бузову "на выход". Она уверена, что телестройка "Дом-2" давно себя изжила.

У "Дома-2" низкие рейтинги, участники больше не могут привлечь внимание зрителя, а ведущих только волнует популярность в Instagram, написала Миро в своем Живом журнале. Даже шоу "Холостяк" пользуется большей популярностью, чем старый "Дом-2". Блогер добавила, что, по некоторой информации, контракт с двумя телеведущими не хотели продлевать на будущий год.

"Надоели бабки — шепелявят одно и то же", — написала Лена.

Миро заметила, что ведущие стоят дорого, а "выхлопа" от них мало. Бородина "кормит" бизнесмена Омара Курбанова, а Бузова сводит в убыток "бизнес проекты по коровникам".

Блогер напомнила, что шоу хотели закрыть уже давно. Но раньше у программы были рейтинги, а сейчас оно стало никому не нужным мусором. Миро выразила сожаление, что теперь у Бородиной могут увести мужа, либо он сам сбежит. Потому что без "Дома-2" Бородина все время будет сидеть в четырех стенах, продолжила Лена.

А вот у Бузовой дела пойдут в гору — в российской глубинке еще много мест, куда певица не ездила. По мнению Миро, у исполнительницы хита "Мало половин" большие перспективы в районных ДК и "свинарниках".

Ранее стало известно о закрытии двух площадок телестройки. Организаторы проекта уверены, что это решение будет способствовать повышению рейтингов основной программы.