Экономист уверен, что второй карантин на Украине приведет к бунту

По мере того, как на Украине поднимается вторая волна эпидемии коронавируса, местные власти все чаще заявляют о необходимости введения тотального карантина — как это уже было весной. Впрочем, экономист, эксперт фонда Growford Institute Виктор Скаршевский уверен, что режим президента Владимира Зеленского просто не рискнет пойти на этот шаг — потому что его последствия непредсказуемы, в частности могут привести к бунту, передает корреспондент ФАН из Киева.

В недавнем интервью украинским телеканалам Зеленский обозначил "планку", при которой в стране могут ввести жесткий карантин.

"Месяц назад мы думали, что при 9,5 тысячи заболевших в сутки наша медицина остановится — не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков. Но сегодня в Минздраве уверены, что мы можем ввести локдаун только при 15 тысячах зараженных ежесуточно", — заявил он.

По мнению медицинских экспертов, порог, заданный Зеленским, выглядит очень низким. Уже сегодня на Украине фиксируется более 7,5 тысячи новых зараженных в сутки, а ведь в начале октября их было 4,5 тысячи. То есть рост числа заболевших за три недели превысил 30%. Это значит, что Украина может достигнуть обозначенного президентом порога к началу декабря. Кстати, министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в один день с президентом, сообщил, что "жесткий карантин стартует с 11-15 тысяч больных в сутки".

То, что цифры у президента и главы Минздрава «плавают», говорит о том, что у властей Украины пока нет единого мнения о том, когда вводить локдаун и нужен ли он. При этом ситуация в стране ухудшается столь стремительно, что уже 11 крупных областных центров попали в список "красных зон" — то есть таких городов, где всякая общественная и бизнес-активность должна быть прекращена. По состоянию на 24 октября на Украине насчитывалось более 330 тысяч случаев коронавируса.

По мнению медиков, явным доказательством того, что на Украине проблема обстоит не столько с коронавирусом, сколько с медициной и тестированием, служат показатели смертности. Антирекорды по ней идут уже несколько дней подряд, что означает — медицинская система крайне перегружена. Украина по смертности находится пока на пятом месте в Европе, а по приросту заболевших — лишь на 11-м. На одного умершего в стране приходится 48 заболевших, во Франции — 78, а в Германии — 127. То есть в ведущих странах Европы врачи элементарно спасают больше людей. Эксперты напрямую связывают это с состоянием медицины, которую уже четвертый год «реформируют» по заветам Ульяны Супрун — экс-главы Минздрава по прозвищу "Доктор Смерть".

Разговоры высших чиновников о локдауне идут на фоне крайне слабых медицины и системы тестирования. Ни то, ни другое власти страны, понадеявшись на авось, с весны так и не смогли нормально подготовить к наплыву заболевших. Сегодня, учитывая резкий рост числа инфицированных, исправлять ситуацию поздно, уверены эксперты. Поэтому на Банковой видят выход во втором жестком карантине. Но власти вынуждены учитывать, что он реально «положит на лопатки» экономику, и постараются не вводить его до последнего. В качестве «последнего аргумента» может выступить либо позиция Запада (как было весной), либо катастрофическая ситуация со смертностью.

В любом случае, уверены медики, нынешнее развитие событий на Украине говорит о том, что эпидемия пришла надолго и украинцам нужно готовиться к тяжелым временам. По прогнозам, самый сложный период, в который уже вошла страна, продлится как минимум до апреля 2021 года, считает киевский экономист Виктор Скаршевский.

"Сегодня на Украине ежедневно устанавливаются новые рекорды по числу зараженных, коек в больницах все меньше, а власти, похоже, не совсем понимают, как всему этому противостоять. Но, как говорится, есть и позитив. Так, по данным Госслужбы статистики Украины, в этом году от пневмонии и гриппа умерло на 4% меньше украинцев, чем в прошлые годы, — заявил эксперт. — Второй позитивный момент — я уверен, что у нас больше не будет такого тотального карантина, какой был введен весной этого года. Причин для этого я вижу две. Во-первых — если власти решатся на новый локдаун, то украинская экономика вновь полностью встанет и для сотен тысяч украинцев это станет настоящей трагедией. Во-вторых — даже при введении тотального карантина на Украине мало кто будет его реально придерживаться".

Причина непослушания — у украинцев уже нет доверия к власти, считает эксперт.

"Многие из сограждан считают: "Ага, весной нас сильно напугали, не разрешали даже гулять в парках, а потом главный санврач Виктор Ляшко признался, что это был "элемент запугивания людей". В итоге излишние меры, которые были призваны посеять страх в обществе, сильно разозлили украинцев. Теперь вновь вынудить их неделями сидеть по домам уже не получится, — уверен Скаршевский. — Также не будет придерживаться жесткого локдауна и бизнес. Дело в том, что те представители сферы услуг, транспортники и промышленники, которые пережили первую волну карантина, вторую волну точно не переживут. Поэтому они будут полулегально (или вовсе нелегально), но продолжать работать".

Еще один аргумент против второго тотального карантина — людям элементарно не на что будет его пережить, указал он.

"Те мизерные сбережения, которые у них были к началу весны, уже давно проедены, и новое "нажатие на стоп-кран" властью может привести к социальным бунтам. Сидеть дома и голодать из-за карантина люди не готовы — ни морально, ни физически. Так же, как и тысячи предприятий сферы услуг и транспорта, которые в этом случае просто умрут. Поэтому, мне кажется, не стоит и переживать из-за второго локдауна — его не будет", — прогнозирует экономист.

На вопрос, как будет реагировать общество в случае, если власти снова прекратят работу метро и общественного транспорта, Виктор Скаршевский сообщил — масштабными уличными протестами.

"Закрытие транспорта будет означать, что у людей опять месяцами не будет ни работы, ни дохода. Причем в первую очередь это коснется наименее социально защищенных слоев населения, особенно семей с детьми. Дети опять на несколько недель окажутся дома, а родители не смогут ходить на работу. А что делать, например, матерям-одиночкам? Чем они будут кормить своих детей в новый локдаун? — спрашивает Скаршевский. — Говоря о невозможности повторного карантина, я исхожу из логики здравого смысла, а также из логики общей бедности украинцев".

По мнению эксперта-экономиста, даже в случае достижения порога заболеваемости, о котором сегодня говорят власти, карантин в стране будет, в лучшем случае — адаптивный. То есть Минздрав Украины, как и сегодня, будет вводить ограничения по отдельным регионам.

"У нас у всех уже есть опыт тотального карантина, когда вся страна была "закрыта на замок". Главный экономический итог второго квартала 2020-го — минус 11% национального ВВП. За это время очень сильно просела украинская промышленность, и без того балансирующая на грани разорения. О сферах услуг и транспорта я вообще не говорю — там за три месяца падение составило 80–85%. Но самый наглядный показатель возникшего кризиса — это безработица, которая в конце весны, на своем пике, превышала три миллиона человек. Это реальный подсчет, по методологии МОТ. Массовая безработица — до сих пор «проблема номер один» на Украине. Если будет вновь введен тотальный карантин, то она обострится еще сильнее, и тогда социальных потрясений в стране избежать, скорее всего, не удастся", — заявил аналитик.

Он обрисовал ближайшую перспективу для украинской экономики, в которой в третьем квартале 2020-го произошло небольшое восстановление после весеннего кризисного шока.