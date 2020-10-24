Трамп не сомневается в победе на президентских выборах США

Вашингтон, 24 октября. Действующий американский президент Дональд Трамп уверен, что одержит победу на предстоящих выборах. Об этом информирует пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

По словам лидера США, выступление перед избирателями в штате Флорида не было мероприятием того политика, который находится на второй позиции. Команда Трампа опережает демократа Джо Байдена, заявил президент.

Дональд Трамп уверен, что его сторонникам удалось продвинуться гораздо дальше, чем на прошлых выборах.

Стоит отметить, что президентские выборы на территории Соединенных Штатов пройдут 3 ноября. Гражданам США предстоит выбрать главу Белого дома и вице-президента страны.