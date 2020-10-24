Появились фото аварии с погибшими детьми под Новосибирском

Четыре человека погибли при ДТП в Новосибирской области. Среди них оказались два подростка. МЧС показало последствия трагедии.

Авария со смертельным исходом произошла в Новосибирской области. ДТП унесло жизни родителей и их детей. Спасатели МЧС запечатлели на фото разбившийся пассажирский автобус, улетевший при столкновении в кювет.

По данным МВД, микроавтобус Toyota Noah по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения на трассе "Сибирь" и ударился с пассажирским автобусом, следовавшем из Томска в Барнаул. Дорожное происшествие обернулось смертью семьи, которая находилась в иномарке.

Среди погибших оказались мужчина и женщина, а также двое детей девяти и четырех лет. Еще два пассажира микроавтобуса попали в больницу. Уточняется, что в салоне автобуса ехали 14 человек, никто из них не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.