Самый красивый участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о тайнах личной жизни

Москва, 24 октября. Самый красивый медиум 21-го сезона "Битвы экстрасенсов" Олег Шепс рассказал, как попал в проект. Он признался, что не хочет раскрывать свою личную жизнь.

Олег Шепс — младший брат медиума Александра Шепса, уже снискавшего славу одного из самых сильных магов страны. Мама и брат были против участия Олега в "Битве экстрасенсов", поскольку ему всего 22 года. Однако молодой медиум решил, что пришло время проверить свои силы, пишет "Вокруг ТВ".

Шепс-младший признался, что хочет помогать людям. Но и они должны понимать, что нет никакой "волшебной палочки", которой взмахнешь — и все вокруг наладится. Изменить свою жизнь можно и своими силами. Нужна только вера в себя и желание, заключил он.

В съемках в отборочных испытаниях принимала участие певица и телеведущая Ольга Бузова. Она заинтересовалась красивым магом. После съемок 34-летняя певица мило пообщалась с Олегом Шепсом. Однако экстрасенс отказался комментировать, о чем они разговаривали.

"Это останется маленьким секретом. Хотя все, что касается Оли, не может быть чем-то маленьким", — сказал Шепс.

Кроме развития экстрасенсорных способностей у Олега Шепса много интересов. Он любит искусство, слушает современную музыку, пишет стихи.

Шепс не раскрывает своей личной жизни. Судя по соцсетям, у него есть любимая девушка. Но Шепс не стал распространяться об этих отношениях. По словам экстрасенса, публичность мешает счастью. Именно поэтому следует оберегать частную жизнь от внешнего вмешательства, добавил он.

"Битва экстрасенсов" является популярным шоу на канале ТНТ. Первый выпуск программы показали в феврале 2007 года.